Rony avalia saída do Palmeiras na próxima temporada

Atacante convive com sondagens e Verdão espera uma proposta para definir futuro de seu camisa 10. Ambas as partes vê ciclo próximo do fim / Crédito: CESAR GRECO

O casamento entre Rony e Palmeiras pode chegar ao fim em 2025. O jogador perdeu espaço na última temporada e vem convivendo com sondagens do Brasil e do exterior. Todas as conversas para uma possível saída do atacante ainda está em estágio inicial, mas o futuro do camisa 10 do Alviverde pode ser longe da Academia de Futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um dos clubes interessados no futebol do atacante é o Santos. Contudo, a pedida salarial de Rony está fora do orçamento planejado pelo Santos para 2025. O Peixe, recém promovido à Série A, ainda precisa controlar os gastos. Outro fator que complica a negociação é o contrato do atacante com o Palmeiras, válido até 2026. O Alviverde exigiria uma compensação financeira em caso de proposta oficial.

Em entrevista para o jornalista André Hernan, Rony disse que tem desejo de cumprir seu contrato com o Palmeiras até o final. Contudo, o atacante também comentou que sua permanência no clube passa diretamente pela diretoria. “Cara, o meu futuro está nas mãos de Deus. O que tiver que ser, vai ser. Todas as pessoas me perguntam, eu falo que enquanto não me mandarem embora, estou aqui (no Palmeiras). Eu tenho contrato, vou cumprir meu contrato enquanto não me mandarem embora. Mas, até agora não tem nada”, disse Rony. A passagem de Rony no Palmeiras Anunciado em 2020, Rony custou R$28 milhões aos cofres do Palmeiras, que por sua vez adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Após um início conturbado, o atacante cresceu nas mãos de Abel Ferreira e hoje soma 70 gols pelo Verdão, sendo 23 na Libertadores, o maior artilheiro do clube na competição.