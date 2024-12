Ronaldo oficializa interesse em disputar a presidência da CBF

Ex-jogador tentará ser candidato na próxima edição da entidade, que deve acontecer em 2025, e se dedicará totalmente ao pleito / Crédito: Jogada 10

Após várias declarações colocando uma possibilidade para o futuro, Ronaldo decidiu concretizar de fato o seu desejo de ser candidato à presidência da CBF. Nesta segunda-feira (16), o ex-jogador afirmou que tentará concorrer à próxima eleição, que acontece no máximo até março de 2026, e que se dedicará exclusivamente para isso. Atualmente, Ronaldo é proprietário do Real Valladolid, da Espanha, mas já iniciou o processo de venda do clube. Com o negócio fechado, ele viajará pelo país, conversando com clubes e federações, em busca de apoio. Para oficializar a candidatura, o artilheiro do penta precisa de quatro federações estaduais e quatro clubes ao seu lado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O mandato de Ednaldo Pereira vai até março de 2026. A janela para o atual presidente convocar eleições é de um ano antes disso. Ou seja, ela abre no próximo mês de março. Desde a primeira eleição de Ricardo Teixeira, em 1989, o pleito não possui dois candidatos.

Em entrevista ao ge.globo, Ronaldo esclareceu que sua maior motivação é o retorno do respeito ao futebol brasileiro. O ex-jogador relatou que, pelo mal momento da Seleção, já recebeu pedido de torcedores para que voltasse a jogar. “Eu tenho centenas de motivações, mas a maior delas é voltar com o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais acontece comigo nas ruas são as pessoas parando e pedindo para eu voltar a jogar, porque a situação da Seleção não é das melhores neste momento, tanto dentro de campo quanto fora”, destacou. Prestígio à CBF Uma das intenções de Ronaldo a frente da CBF é fazer com o que a entidade seja valorizada dentro do país. Além disso, o ex-jogador acredita que as conversas junto aos clubes e as federações são de grande importância para a construção da candidatura.