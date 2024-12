Romário se emociona com discurso inspirador da filha em formatura

Discurso de Ivy

“Hoje é um dia muito especial para mim, com qual sonho há muito tempo. Se estou aqui, é porque venci desafios. Quando entrei na escola, muitas pessoas duvidaram que eu chegaria até aqui. A minha vontade de aprender e a minha força nunca deixaram que eu desistisse do meu sonho. A síndrome de down não me impediu de lutar e conquistar o meu espaço. Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui”.

Por fim, a jovem de 19 anos reafirmou seu desejo em cursar Artes Cênicas na faculdade. Ivy nasceu fruto do relacionamento de astro com a farmacêutica Isabella Bittencout e ostenta o status de caçula entre outros cinco irmãos.