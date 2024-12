Renato Augusto pretende seguir no Fluminense e encerrar carreira no fim de 2025

Ao longo da temporada, Renato Augusto não teve muitas oportunidades no Fluminense sob o comando do técnico Mano Menezes. Mesmo assim, o jogador, que está de férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou claro durante um jogo da NBA que pretende encerrar a carreira no clube carioca ao fim de 2025. O meia revelou esse desejo durante uma transmissão do Prime Vídeo neste sábado (14).

“Provavelmente, sim (fico no Fluminense). Provavelmente, meu último ano da carreira. Tentar fechar da melhor maneira possível. Tentar terminar a carreira de forma legal”, disse.