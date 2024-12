Pedro Caixinha ganha força para ser o novo treinador do Grêmio

O Grêmio encontra dificuldades em avançar nas negociações por um substituto de Renato Gaúcho. Após entrave nas tratativas com alguns profissionais, no atual cenário o alvo passa a ser Pedro Caixinha, antes um plano B.

Um fator que pode contribuir para este acerto é que o português está livre no mercado, após ser demitido do Bragantino no fim de outubro. Ou seja, não haveria a necessidade de pagamento de multa rescisória para tirá-lo de outro clube. Apenas o acerto com relação ao salário do mesmo e sua comissão técnica. A propósito, em apuração do Jogada10, a continuidade da carreira tanto para o profissional como para seus agentes é uma possibilidade que agrada.