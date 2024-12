Paquetá posta mensagem enigmática em meio à possível volta ao Flamengo

Meia, que perdeu espaço no West Ham, da Inglaterra, indica desejo de retonar ao futebol brasileiro na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O nome de Lucas Paquetá voltou a ser vinculado ao Flamengo. O jornal “The Sun”, da Inglaterra, relatou ao West Ham (ING) que gostaria de retornar ao futebol brasileiro em 2025. Assim, o clube decidiu abrir conversas e está disposto a negociar Paquetá. Nesta segunda-feira (16), o cria do Ninho fez uma publicação enigmática nas redes sociais e deixou os rubro-negros ainda mais animados em relação ao retorno do meio campista. “Eu não sou daqui, para a casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei”, declarou Lucas Paquetá, em publicação no ‘X’, antigo Twitter.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes titular absoluto no West Ham, Lucas Paquetá se tornou opção no banco de reservas. Assim, o atleta enxerga um retorno ao Flamengo como uma boa opção para voltar a jogar novamente. No time inglês, o meia possui contrato até 2027, com opção de renovação por mais um ano.