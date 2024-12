Nivea Stelmann relembra ‘passado horroroso’ com ex-jogador da Seleção: ‘Meu maior erro’

Atriz recorda desenrolar conturbado da relação que terminou com processo movido pelo ex-atleta contra ela, em 2011 / Crédito: Jogada 10

“Uma história muito ruim” e com um “término muito destrutivo”: assim Nivea Stelmann se refere ao relacionamento com o ex-jogador Elano, com quem se envolveu entre 2010 e 2011. O fim do namoro, recordado pela atriz como avassalador, ficou marcado pela briga judicial por causa do processo que o ex-atleta da Seleção moveu contra ela. Em entrevista ao podcast ‘Cara a tapa’, Nivea revela que Elano ”nunca teve coragem” de terminar o relacionamento com ela. E recorda, ainda, que a última vez que os dois se viram foi justamente no tribunal – o jogador já havia reatado seu casamento com Alexandra naquela ocasião.

Tivemos um término muito destrutivo para os dois, uma história muito ruim. Se tem algo que me arrependo, meu maior erro, cito essa história com ele. Eu queria que não tivesse acontecido. Um assunto que todo mundo me pergunta, voltam para esse passado horroroso", desabafou a atriz.

Início do relacionamento Apesar de muito conturbada, a relação entre os dois durou brevemente. O flerte entre a atriz e o ex-jogador começou pouco depois da Copa do Mundo de 2010, quando Elano ainda estava casado, e só engataram namoro em 2011 – mesmo ano em que terminaram. “Ele pegou meu telefone, só que ele ainda estava casado. Mas todo mundo só ficou sabendo da gente em fevereiro, quando ele já estava divorciado. Isso é bom que as pessoas saibam e eu também faço questão de falar. Ele chegou a se divorciar no papel. Isso rrealmente aconteceu. Ela recebia pensão…e tudo. Ele pode tentar apagar, passar uma borracha porque voltou para a família feliz, a sagrada família… De tudo na minha vida, eu apagaria esse pedaço”, contou. A primeira aparição pública do casal ocorreu no carnaval de 2011, de mãos dadas em um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Stelmann contou que os dois estavam buscando apartamento em Santos para morarem juntos nessa época, mas Elano desapareceu repentinamente e reatou com Alexandra depois.

“Covarde! Para usar uma palavra mais bonitinha, mas ele foi covarde. Eu estava apaixonada, queria muito, mas ele quis voltar para a mulher, com quem está até hoje. Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida. Fiquei sem chão. Fiquei como pu** na história. Então quando o Brasil começou a me citar como uma maria chuteira, não pude admitir. Fiquei com tanto ódio que aí eu resolvi agir de forma escrota”, confessou. Processo Elano decidiu processar Nivea após a atriz ameaçar expor fotos íntimas do ex-jogador. “Paramos no tribunal. A última vez que estive pessoalmente com ele, por sinal. Fui sozinha e ele com a mulher [no tribunal]. Ele não me olhou no olho e nunca terminou a relação comigo. Nunca teve coragem”. Elano na Seleção O ex-jogador disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, como uma das referências da Amarelinha. Elano participou de 51 jogos oficiais, entre cinco torneios diferentes pelo time profissional da Canarinho, e marcou nove gols.