Mário Bittencourt explica possíveis saídas no elenco do Fluminense para 2025

O lateral-esquerdo teve uma proposta mais vantajosa do lado financeiro e esportivo, visto que o Leão do Pici disputará a Libertadores.

O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, concedeu uma coletiva para fazer um balanço da temporada de 2024 e projetar o futuro. Com isso, o mandatário explicou que dois jogadores devem deixar o clube carioca em breve: John Kennedy e Diogo Barbosa.

“Sobre Diogo Barbosa, surgiu uma proposta do Fortaleza muito mais vantajosa para ele. O Marcelo Paz me ligou pedindo autorização para negociar, consultei a comissão técnica que autorizou. A tendência, praticamente concreta, é que ele não fique e vá para o Fortaleza”, disse.

Além disso, o dirigente confirmou que o Pachuca, do México, fez uma proposta pelo futebol de John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores de 2023. Dessa forma, a tendência é que o atleta, de 22 anos, chegue ao novo clube por uma temporada, com opção de compra em torno de R$ 40 milhões.

“Nós temos uma proposta de empréstimo do Pachuca do México. É uma proposta interessante para o clube e para ele. O staff dele conversa com o clube. A tendência é que ele vá jogar no futebol mexicano. Entendemos que ele precisa buscar novos horizontes, que precisa buscar um novo caminho para abrir espaço para outros”, afirmou.