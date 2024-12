Mário Bittencourt abre o jogo sobre situação por Vegetti, do Vasco

Presidente do Fluminense explica os bastidores da tentativa pelo atacante cruz-maltino; jogador foi oferecido por empresário no meio do ano / Crédito: Jogada 10

Durante coletiva nesta segunda-feira (16), no CT Carlos Castilho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicou a situação envolvendo o atacante Pablo Vegetti, do Vasco. Nos últimos dias, informações davam conta de que um empresário ofereceu o atacante ao Flu. Mário revelou que a informação procede, e deu mais detalhes sobre o assunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Já no meio do ano houve uma procura ao nosso chefe de scout (Ricardo Corrêa). Não foi direta a mim. Era no sentindo de que o jogador (Vegetti) teria interesse em de repente buscar novos horizontes. A gente, naquele momento, não fez nenhum movimento. Agora, após o término da temporada, o nosso chefe de scout buscou informações se ainda havia interesse do jogador de buscar novos horizontes. (Empresário dele) Disse que o jogador tinha uma proposta de renovação com o Vasco em negociação, mas que o jogador, como todo jogador, está no mercado”, explicou.

Vegetti teria espaço no Flu? Mário seguiu, elogiando Vegetti e revelando que, se dependesse do Fluminense, ele buscaria a contratação do jogador. O rival do Flu, porém, não tinha interesse algum em negociá-lo. "Obviamente por questões éticas eu peguei o telefone e liguei para o Vasco para saber se havia interesse em negociar o atleta. Ele é um grande jogador e todo grande jogador interessa sempre, desde que esteja dentro das nossas condições. A gente fez uma consulta ao Vasco e o Vasco disse que não tinha nenhum interesse em negociar o atleta e que estava buscando a renovação de contrato. E aqui eu falo muito tranquilo. Tenho certeza que o atleta não sabe dos movimentos. É trabalho do empresário, buscar propostas e ofertas, como o Diogo Barbosa, o empresário dele tinha uma conversa conosco e estava buscando outro lugar (Fortaleza) que pudesse dar condições melhores. A gente tem que entender que é a profissão!", afirmou.