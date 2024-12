Internacional define reapresentação e local da pré-temporada de 2025

A comissão técnica do Internacional definiu o retorno do elenco às atividades em 2025. Os atletas, que estão de férias, voltarão no dia 6 de janeiro. O grupo iniciará os trabalhos na parte da tarde, enquanto o técnico Roger Machado e os demais membros da comissão técnica se apresentarão pela manhã.

Nos últimos anos, o Colorado tem realizado sua pré-temporada no Centro de Treinamentos Parque Gigante, em Porto Alegre. Sob o comando de Roger Machado, a comissão técnica ainda avaliará a possibilidade de realizar jogos-treino antes do início do estadual.