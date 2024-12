Éder Militão, do Real Madrid, dá carro de luxo para esposa; saiba valor

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão presentou Tainá Castro, sua esposa, com um carro de luxo da empresa Brabus

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, presenteou Tainá Castro, sua esposa, com um carro de luxo. Nesta segunda-feira (16), a influenciadora, de 29 anos, exibiu fotos do veículo da Brabus, empresa de customização de automóveis com base em modelos da Mercedes-Benz. O modelo exibido custa cerca de R$ 4,3 milhões.

Em publicação no seu Instagram, Tainá agradeceu ao jogador, de 26 anos, pelo presente.