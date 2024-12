Dunga e Alex Escobar se reencontram em evento no Rio após ‘treta’ histórica

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ex-técnico da Seleção Brasileira e jornalista discutiram durante uma entrevista coletiva

Capitão da Seleção na Copa do Mundo de 1994, Dunga ganhará uma homenagem na última edição do Gigantes do Museu deste ano. Junto a ele, o jornalista Alex Escobar, com quem o ex-jogador se desentendeu durante coletiva, quando era técnico da seleção na Copa de 2010. O evento é do Museu da Pelada e acontecerá nesta terça-feira (dia 17), a partir das 19h, na Cobal do Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O líder do tetracampeonato, afinal, vive a expectativa pela estreia da série documental “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, que vai ao ar no SporTV na quinta. Aliás, serão três episódios: os dois primeiros serão exibidos em sequência, a partir das 20h, e o último poderá ser visto no dia seguinte, às 21h. A obra tem direção de Fernando Acquarone e produção de Estêvão Ciavatta.