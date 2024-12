Diretoria do Vasco pede nova prorrogação do prazo de penhoras e cobranças

Através do presidente Pedrinho, clube pede extensão de mais 60 dias no prazo da medida cautelar

Nesta segunda-feira (16), o Vasco apresentou uma petição para estender o prazo da medida cautelar que suspende penhoras e bloqueios financeiros. O prazo atual termina em 23 de dezembro, e a diretoria solicita uma extensão de 60 dias.

Caso a solicitação seja aceita, o novo prazo valerá até 21 de fevereiro de 2025. O objetivo do processo é negociar com credores e buscar soluções para equilibrar as dívidas do clube. Para isso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) está coordenando as tratativas.