Depois da derrota do City, Guardiola desabafa: ‘Não sou bom o suficiente’

MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 15: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, during the Premier League match between Manchester City FC and Manchester United FC at Etihad Stadium on December 15, 2024 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images) / Crédito: Carl Recine

O Manchester City não consegue engrenar na temporada e teve mais uma derrota neste final de semana. Quando tudo parecia se encaminhar para um triunfo importante diante do Manchester United, os comandados do técnico Guardiola sofreram a virada no fim. Na coletiva, o comandante desabafou e assumiu a responsabilidade pelas atuações da equipe. “Eu sou o chefe, sou o técnico e não sou bom o suficiente. É simples assim. Encontrar uma maneira de falar com eles, treiná-los, como temos que jogar e pressionar, como construir. Eu não sou bom o suficiente. Eu não estou bem, essa é a verdade”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao longo da partida, o City abriu o placar com Gvardiol ainda no primeiro tempo. Os Red Devils, no entanto, estufaram a rede duas vezes em três minutos e ficaram com os três pontos. Bruno Fernandes, de pênalti, e Diallo marcaram os gols da vitória.,

No lance do primeiro tento, Matheus Nunes derrubou Diallo na área e recebeu críticas. O treinador, contudo, saiu em defesa do volante, que atuou na lateral durante o clássico. “Se fosse sempre o mesmo problema, teria sido corrigido. Se fosse um jogador, teria uma solução: não jogar. Mas não é isso. Matheus fez um esforço incrível jogando como lateral esquerdo, jogou muito muito muito bem. Mas aconteceu, é o futebol, seguimos em frente”, acrescentou.