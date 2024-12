Corinthians se alinha com Maycon e busca novo empréstimo

Timão agora negocia com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para ter o volante na próxima temporada e estender seu vínculo com o Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians já tem tudo alinhado para renovar o empréstimo do volante Maycon. Agora, a diretoria alvinegra irá formalizar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia a extensão do período até o fim de 2025. Pesa a favor do Timão, a própria vontade do jogador, que gostaria de permanecer no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro motivo para confiar na permanência é o longo período inativo de Maycon. Afinal, o volante precisou passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em maio, e perdeu o restante da temporada. Com um tempo longo sem entrar em campo, os ucranianos não devem se opor a uma nova liberação.