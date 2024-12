Corinthians confirma interesse de empresa de acompanhantes em ajudar com Pogba, mas nega negociação

O Corinthians confirmou, na noite desta segunda-feira (16), que recebeu um e-mail da empresa de acompanhantes Fatal Model. Entretanto, o Timão negou que estejam acontecendo negociações com relação à contratação de Paul Pogba, algo que foi divulgado pela plataforma, e agradeceu pelo interesse.

Nesta segunda, a empresa anunciou que estaria disposta a ajudar com o pagamento do salário do francês, que gira em torno de R$ 3 a 4 milhões por mês. A plataforma, que é patrocinadora do Vitória, afirmou que o Corinthians é um clube que está em sua lista de interesses para futuros negócios.