Botafogo está próximo de primeiro reforço para 2025

O Botafogo já está se movimentando no mercado para contratar o primeiro reforço para 2025. De acordo com o jornalista Wellington Arruda no canal “Panorama Botafoguense”, o Alvinegro tem negociações avançadas para contratar Bitello.

Aos 24 anos, o meia-atacante ex-Grêmio, atualmente defende o Dínamo Moscou. Assim, o clube carioca busca um acerto com o clube russo para oficializar a chegada do jogador. Segundo o “Canal do TF”, a proposta alvinegra para tentar a contratação do atleta poderia atingir a casa dos R$ 60 milhões.