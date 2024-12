Botafogo afirma que não deu consentimento a clubes para negociar com Artur Jorge

Em nota oficial, o Glorioso reforçou que o português tem contrato até 31 de dezembro e destacou o alto salário do técnico / Crédito: Jogada 10

Na noite desta segunda-feira (16), o Botafogo divulgou uma nota oficial em seu site esclarecendo algumas informações sobre o técnico Artur Jorge. Com os títulos da Copa Libertadores e Brasileirão com o Alvinegro, o português entrou no radar de clubes do Oriente Médio. Inclusive, no último domingo (15), foi noticiado que o treinador tem um acordo com o Al-Rayyan, do Qatar. Além disso, o clube asiático ofereceu um salário quase três vezes maior do que o comandante recebe atualmente no Glorioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Portanto, com as seguintes informações que saíram na internet nos últimos dias, o Botafogo se manifestou através de uma nota no site oficial. O comunicado destacou o contrato vigente até dezembro de 2025, o alto salário do treinador no clube, além da falta de consentimento para qualquer clube falar com o português.