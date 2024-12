Barcelona confirma lesão de Yamal, que deve ficar um mês longe dos gramados

O Barcelona confirmou, na manhã desta segunda-feira (16), que Lamine Yamal tem uma lesão de grau um no tornozelo direito, após sofrer uma pancada na derrota do clube catalão para o Leganés, pela La Liga. Assim, o jovem deve ficar de fora por cerca de um mês dos gramados e não deve atuar mais em 2024.

Ao longo da partida, o jogador sentiu aos 30 minutos do segundo tempo, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e saiu para a entrada de Gavi. Ele já havia sofrido uma entrada dura do volante camaronês Yvan Neyou no primeiro tempo, porém seguiu para a etapa final.