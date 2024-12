Atacante da Áustria sofre grave lesão no crânio após ataque

O ataque teria ocorrido no último fim de semana. Burgstaller estava na rua e recebeu os primeiros socorros no local. Posteriormente, o jogador acabou encaminhado para um hospital da região. A expectativa é que ele siga internado nos próximos dias.

O atacante Guido Burgstaller sofreu uma grave lesão no crânio após ser atacado por um homem desconhecido no centro de Viena, na Áustria. De acordo com um comunicado emitido pelo SK Rapid, clube do austríaco, o jogador teve a base da região fraturada depois de sofrer um ‘golpe brutal’ na cabeça. Além disso, informou que ele deve ficar afastado dos gramados por ‘vários meses’.

“Guido Burgstaller foi vítima de um ataque físico na presença de testemunhas no fim de semana e sofreu ferimentos graves na cabeça. O jovem de 35 anos da Caríntia sofreu um ataque de um homem desconhecido no centro de Viena e sofreu uma fratura na base do crânio após uma queda causada por um golpe brutal. (…) O SK Rapid apoiará totalmente Guido Burgstaller em seu caminho para uma recuperação completa e, esperançosamente, rápida”, diz a nota do clube, que ainda afirma “confiar nas autoridades responsáveis ​​de que o autor do ataque, ainda desconhecido, será levado à justiça rapidamente”.

Burgstaller ganhou maior destaque ao assinar com o Cardiff City, em 2014. Porém, realizou apenas três partidas pelo clube, seguindo pouco depois para o Nuremberg, da Alemanha. Posteriormente, defendeu ainda o Schalke 04 e o St Pauli, antes de fechar com o SK Rapid. Trajetória de Guido Burgstaller pela seleção da Áustria e polêmica com técnico Em 2023, Guido Burgstaller, que conta com 26 convocações pela Áustria, acabou dispensado da seleção ​​pelo técnico Ralf Rangnick. De acordo com a BBC, ele e outros dois jogadores acabaram gravados enquanto entoavam cânticos homofóbicos após uma vitória após por 3 a 0 contra o rival da cidade, o Austria Vienna.