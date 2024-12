Zico será técnico na despedida de Adriano do futebol

Maior ídolo da história do Flamengo comandará o Imperador na despedida do atacante, que brilhou no Rubro-Negro, na Seleção e na Inter de Milão / Crédito: Jogada 10

O último técnico de Adriano será ninguém menos do que Zico. Neste domingo (15), na “Última Batalha do Imperador”, jogo que marca de forma oficial a despedida do atacante do futebol, o maior ídolo da história do Flamengo estará presente à beira do campo. O craque, de 71 anos, não reúne condições físicas para atuar na festa. Ao chegar no Maracanã, o Galinho de Quintino rendeu homenagem ao Imperador e explicou porque não estará dentro das quatro linhas.

Gostaria de estar em campo, mas o jelho não deixa. Vou me guardar para jogar um pouquinho para o jogo do dia 28″, comentou, referindo-se ao Jogo das Estrelas, partida festiva de fim de ano tradicional no calendário carioca.