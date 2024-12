Wolverhampton negocia com técnico português Vítor Pereira

O Wolverhampton está em tratativas com o técnico português Vítor Pereira para que ele assuma o comando da equipe após a saída de Gary O’Neil. As informações são do site “A Bola”. As negociações entre as partes estão em andamento, e o clube inglês demonstra total disposição em arcar com a cláusula de rescisão do treinador junto ao Al Shabab, da Arábia Saudita.

As boas relações mantidas por Vítor Pereira com o clube saudita serão um fator decisivo nesse processo. Treinar uma equipe na Inglaterra é um dos grandes objetivos da carreira do treinador, e o Wolverhampton aparece como uma oportunidade concreta.