Vini Jr. faz gestos à torcida do Rayo Vallecano após empate do Real Madrid

Atacante brasileiro revoltou torcedores adversários ao deixar o campo sinalizando com os dedos que o time será rebaixado

Real Madrid e Rayo Vallecano empataram em 3 a 3 pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (14). A partida ocorreu no Nuevo Estádio de Vallecas, em Madrid. No entanto, uma atitude de Vini Jr. logo após o apito final acabou gerando ainda mais repercussão.

Enquanto se dirigia ao túnel de acesso, o atacante brasileiro protagonizou uma cena polêmica, fazendo gestos em direção à arquibancada ocupada por torcedores da equipe anfitriã.