Vargas, ex-Atlético, dispara: ‘Difícil entrar sempre perdendo’

Agora livre no mercado, centroavante chileno entra em postagem de outro ex-jogador do Galo

Vargas deixou o Atlético após um 2024 de vice-campeonatos (Copa do Brasil e Libertadores) e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para piorar, o centroavante chileno ainda teve que ler críticas de um outro ex-jogador do Galo: o ex-volante Rafael Miranda.

“Como o futebol é dinâmico, como um lance muda a vida de um atleta, de um clube, de um treinador. Vargas teria o contrato em branco para a renovação. (Gabriel) Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético”, escreveu, no Instagram, Miranda, com a imagem do chileno perdendo um gol contra o Botafogo, na final da Libertadores, há duas semanas, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.