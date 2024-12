Ronaldo: “Adriano nos enche de orgulho”

Um dos convidados para prestigiar a despedida de Adriano Imperador, o ex-atacante Ronaldo elogiou bastante Didico. Inclusive, o Fenômeno enumerou qualidades inspiradoras no ex-jogador do Flamengo, da Inter de Milão e da Seleção Brasileira.

“Ele (Adriano) tem um coração enorme. A pureza dele nos enche de orgulho. É um cara muito do bem e com uma história linda no futebol. Ele sofreu com a morte do pai (em 2004, quando o atacante estava no auge da carreira). A carreira de um jogador fora do Brasil é de uma solidão muito grande, e tudo é diferente. Ele teve mérito de conseguir muitas coisas mesmo assim”, comentou Ronaldo.