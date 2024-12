Reinaldo tem sondagens, mas deseja ficar no Grêmio

Lateral-esquerdo passa por ano de altos e baixos no Tricolor; saiba como anda situação do jogador de 35 anos

Um dos jogadores do elenco do Grêmio com contrato no fim, o lateral-esquerdo Reinaldo tem sondagens de outras equipes e pode deixar o Tricolor. Segundo o estafe do jogador, porém, seu desejo é pela permanência no clube.

É o que informa o portal “Zero Hora”, em publicação deste domingo (15). A intenção do lateral de 35 anos é de seguir na capital gaúcha apesar do assédio de outros times. Com um departamento de futebol modificado, ainda haverá discussões acerca do futuro do atleta. O clube prioriza, aliás, a busca por um novo técnico, já que Renato Gaúcho deixou a equipe após dois anos no cargo.