Porto x Estrela Amadora: onde assistir, escalações e arbitragem

Terceiro colocado no Campeonato Português, Porto tenta embalar na competição e manter-se próximo do líder Sporting

O Porto recebe o Estrela Amadora nesta segunda-feira (16), às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. A partida, afinal, encerra a 14ª rodada do Campeonato Português. Ademais, a equipe da casa ocupa a terceira posição, somando 31 pontos em 12 jogos, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já o Estrela Amadora está na 13ªcolocação na tabela, com 12 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.