Pedro, do Flamengo, fala sobre a recuperação: ‘Bem avançada’

Lesionado, Centroavante, no entanto, não crava se estará no Super Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos

O centroavante Pedro conta os dias e o meses para retornar aos gramados e retomar a rotina de gols pelo Flamengo. Neste domingo (15), no Maracanã, antes do jogo de despedida de Adriano Imperador, o jogador atualizou a Nação sobre o seu processo de recuperação. Em setembro, o Queixada sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo quando servia a Seleção Brasileira, passou por cirurgia e só tem previsão de retorno na metade de 2025.

“São três meses e meio da cirurgia. A recuperação está avançada. Não tem como antecipar a volta por causa da cicatrização. Mas estou muito bem, com a minha família. Buscando voltar o mais rápido possível”, disse o artilheiro do Flamengo.