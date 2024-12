Palmeiras se aproxima da contratação de Facundo Torres

O Palmeiras ajustou os últimos detalhes para contratar o atacante Facundo Torres. Dessa forma, o negócio está encaminhado. O Verdão deve pagar cerca de R$ 72 milhões ao Orlando City (EUA). Assim, o uruguaio de 24 anos deve ser o primeiro reforço de 2025. As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”.

O Palmeiras já tinha se acertado com o Orlando City. No entanto, o Cruz Azul, do México, tentou atravessar o negócio. Entretanto, o Verdão conseguiu seduzir Facundo Torres na reta final, muito por conta de um papo do atleta com Anderson Barros, diretor de futebol do time paulista.