Milan empata em dia de comemorações no San Siro

Milan fica apenas no 0 a 0 com o Genoa em partida da 16ª rodada do Campeonato Italiano. Rubro-Negro completa 125 anos nesta segunda

Em noite de muitas comemorações pelos 125 anos do clube (a serem completados nesta segunda), o Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Genoa no San Siro. Os rossoneros deixaram o estádio reclamando de um pênalti não marcado no atacante Rafael Leão. O duelo valeu pela 16ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025.

Com o resultado, o Milan se distanciou ainda mais do G6. Afinal, aparece em oitavo lugar, com 23 pontos. A sexta colocação é da Juventus, com 28. O Bologna encontra-se entre ambos, com 25. Vale lembrar que Bologna e Milan têm um jogo a menos: 15. O duelo que eles devem, aliás, é entre si. Já o Genoa é o 13º, com 16 pontos.