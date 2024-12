Maior ídolo do Flamengo, Zico entrega placa a Adriano após despedida

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico entregou uma placa comemorativa ao ex-craque Adriano, que se despediu do futebol neste domingo (15), em jogo festivo entre Flamengo Legends e Amigos da Itália .

Ao lado do próprio Zico, Adriano contou a importância do de seu pai Almir em sua vitoriosa carreira. Ele faleceu em 2004, quando o Imperador vivia seu auge. Por meio de inteligência artificial, a voz de seu Almir foi recriada, com direito a recado para o ex-jogador durante o evento. Adriano falou sobre ele:

“Aquele cara (seu Almir) fez parte, faz ainda até hoje. Mas ele está olhando lá de cima, está muito feliz. Que pena que ele não pode estar aqui, mas eu sei que ele está feliz com tudo o que eu aprendi com ele, com a minha mãe, com a minha avó. É isto que a gente leva para a vida: respeito, carinho, humildade. Isso tudo, eles me proporcionaram”, disse.

Festa com a marca de Adriano

Perguntado sobre o que achou do evento, Adriano celebrou o carinho recebido por parte dos torcedores e amigos presentes.