Léo Jardim, do Vasco, revela viver ‘melhor momento da carreira’

Arqueiro fala sobre escolha pelo Cruz-Maltino e crava que as duas temporadas no Vasco correspondem à sua melhor sequência de jogos

“O momento que eu estava vivendo lá fora, profissional e pessoalmente, talvez, não era um dos melhores. Junto com a minha família, optamos por voltar ao Brasil. Olhando para trás, foi uma decisão certa”, afirmou Jardim, contratado junto ao Lille-FRA para a temporada 2023.

O goleiro Léo Jardim falou sobre a espetacular temporada que viveu com o Vasco em 2024. Em conversa divulgada pelo próprio clube via redes sociais neste domingo (15), o arqueiro falou sobre a escolha pelo Cruz-Maltino, a oportunidade na Seleção Brasileira, além de revelar se vive o melhor momento da carreira.

