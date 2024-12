Lazio x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe romana recebe rival do norte do país, que tem a mesma pontuação na tabela de classificação e não perdeu como visitante

Nesta segunda-feira (16/12), Lazio e Inter de Milão entram em campo pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. A partida está marcada para as 16h45 (horário de Brasília) e será disputada no Estádio Olímpico, em Roma, casa da Lazio. A equipe mandante atravessa um bom momento na temporada. Em 15 jogos pela Série A, a Lazio soma dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Ademais, a Inter de Milão também vive uma fase positiva no campeonato. Em 14 partidas disputadas, a equipe acumula nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.