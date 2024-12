Inglês: Chelsea vence e cola no líder Liverpool

Em partida muito movimentada e com chances para ambos os lados, Blues fazem 2 a 1 no Brentford e estão apenas dois pontos atrás dos Reds

O Chelsea encostou de vez no líder Liverpool no Campeonato Inglês. Neste domingo (15/12), os Blues fizeram valer o seu favoritismo e maior técnica diante do Brentford. Dessa forma, venceram por 2 a 1. O duelo londrino foi na casa do Chelsea, Stamford Bridge, e valeu pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, o time pulou para 34 pontos, consolidado na vice-liderança, dois pontos atrás do Liverpool.

Os gols do Chelsea foram de Cucurella e Nate Jackson, um em cada tempo. Mbeumo marcou no fim para os visitantes. Com a derrota, o Brentford parou nos 23 pontos, em 12º lugar.