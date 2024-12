Futuro de Gabriel Veron no Cruzeiro é incerto para 2025

O futuro de Gabriel Veron no Cruzeiro para 2025 parece cada vez mais improvável. Isso se deve ao fato de que o Porto, clube português que detém os direitos econômicos do jogador, insiste em vendê-lo pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação atual). Esse montante está estipulado no contrato de empréstimo firmado no início deste ano.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o empresário do atacante, Fábio Mello, esclareceu a situação. Inicialmente, o Cruzeiro chegou a considerar a possibilidade de renovar o contrato de empréstimo. No entanto, até o momento, o Porto tem rejeitado essa alternativa.