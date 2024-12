O Dortmund segue decepcionando a sua torcida nesta temporada. Neste domingo, 15/12, o time, em casa, no Signal Iduna Park (com mais de 75 mil presentes), vencia o Hoffenheim por 1 a 0, belo gol de Reyna, antes do primeiro minuto do segundo tempo. Mas, nos acréscimos deste joos pela 14ª rodada, cedeu o empate, gol de Larssen. 1 a 1 placar final.

Para o Dortmund, o resultado foi péssimo. Afinal, tem apenas 22 pontos e em oitavo lugar. Posição modestíssima para um dos favoritos ao título. E bem longe do líder Bayern, que tem 33 pontos. O Hoffenheim segue mal na tabela. Afinal, tem apenas 14 pontos, em 14º lugar, duas posições acima do Z3. O primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Heidenheim, com 10 pontos.