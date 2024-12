Diallo, no fim, comanda a virada do United sobre o City no dérbi de Manchester

O Manchester United teve uma vitória daquelas neste domingo, 15/12. Afinal, em pleno Etihad Stadium, perdia o jogo para o Manchester City por 1 a 0, gol de Gvardiol no primeiro tempo. E o placar deste jogo pela 16ª rodada do Inglês, seguia assim até os 42 da etapa final, quando Diallo tornou-se o cara do jogo. Primeiramente, roubou uma bola e sofreu o pênalti que Bruno Fernandes cobrou e empatou o jogo. Aos 45, Diallo fez um golaço, com direito a lençol no goleiro Ederson. Fim de jogo e United 2 a 1 sobre o arquirrival.

Esta foi a segunda vitória seguida do treinador Rubén Amorim sobre Pep Guardiola no intervalo de pouco mais de um mês. Em novembro, quando ainda treinava o Sporting, comandou o time português na goleada por 4 a 1 na Champions. Agora, 2 a 1 treinando o United, que foi a 22 pontos, em 12º lugar. Já o City, que em 11 jogos ganhou apenas um e vive a sua pior crise desde a chegada de Guardiola ao time, é o quinto colocado, com 27 pontos, na zona da Liga Europa, mas vendo Liverpool, Chelsea, Arsenal e Nottingham no Top 4 (zona da Champions).