Crystal Palace vai até Brighton e vence o favorito em jogo pelo Inglês

O Crystal Palace, clube no qual John Textor detém 45% da SAF, conseguiu excelente resultado neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O time londrino visitou o bom time do Brighton, um de seus arquirrivais, no Falmer Stadium, e venceu por 3 a 1. Resultado surpreendente em razão da posição dos times na tabela e da superioridade técnica dos donos da casa. Chalobah e Sarr (duas vezes) fizeram os gols. O gol do Brighton foi de Guehi, contra.

Crystal vence com gols no primeiro tempo

O Crystal Palace surpreendeu no primeiro tempo, aproveitando que o Brighton não conseguia articular jogadas ofensivas de qualidade, tanto que não teve finalizações perigosas. Com eficácia ofensiva, foi para o intervalo com 2 a 0 no placar. O primeiro gol foi com Chalobah concluindo cruzamento da direita, aos 27 minutos. E o segundo, aos 33, com Sarr completando grande jogada de Mitchell. O ala esquerdo foi à linha de fundo e cruzou sob medida para o companheiro.

O segundo tempo começou com total ataque do Brighton contra a defesa do Crystal. Afinal, nos primeiros 15 minutos, foram 17 lances de ataque, 14 em bolas levantadas na área, com a defesa rechaçando de qualquer jeito e pelo menos duas finalizações certeiras, de Enciso e Dunk, que obrigaram o goleiro Henderson a fazer grandes defesas. Porém, depois dos 25 minutos, o Crystal, em contra-ataques, voltou a ser perigoso. Com isso, reequilibrou o jogo. Com isso, aos 37, em falha do zagueiro Dunk, Sarr aproveitou para entrar na área e tocar na saída do goleiro Verbruggen colocar placar em 3 a 0. Mas ao menos o time da casa diminuiu o placar no fim, em gol contra de Guehi. Cada time, antes do apito final, perderam uma chance, cada, para voltar a movimentar o placar, o que não mais ocorreu.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton 1×3 Crystal Palace

Manchester City x Manchester United – 13h30

Southampton x Tottenham – 16h

Chelsea x Brentford – 16h

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham