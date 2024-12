Corinthians renova contrato com Carillo

Meia peruano agora tem vínculo com o Timão válido até dezembro de 2026. Com 33 anos, Carillo ainda busca primeiro gol pelo Corinthians / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2025 do Corinthians ainda nem começou, mas a diretoria do Alvinegro já trabalha de olho no ano que vem. Dessa forma, o Timão renovou o contrato do meia peruano André Carrillo. Agora, seu novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2026. O atual contrato, vale lembrar, iria até julho de 2025. O Corinthians usou as redes sociais para confirmar a renovação e publicou uma foto ao lado do presidente Augusto Melo e do executivo de futebol, Fabinho Soldado.

Carillo, aliás, chegou ao Corinthians em setembro deste ano. Desde então, o peruano de 33 anos atuou em 19 partidas, com duas assistências. Assim, ele foi importante ao Alvinegro na arrancada que tirou o Timão da penúltima colocação e o deixou em sétimo lugar, com nove vitórias seguidas no final da competição.