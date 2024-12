Cano busca centésimo gol pelo Fluminense e reencontrar bom futebol em 2025

São Paulo, SP, Brasil - 08/12/2024 - Allianz Parque - Fluminense enfrenta o Palmeiras esta tarde no Allianz Parque pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. / Crédito: Marcelo Goncalves/FFC

Depois de dois anos brilhantes, quando se transformou em ídolo do Fluminense, Germán Cano viveu um cenário bem diferente em 2024. Afinal, o argentino teve problemas físicos, não conseguiu ter regularidade e perdeu a vaga de titular para o jovem e promissor Kauã Elias. Para 2025, busca centésimo gol (soma 91, no total) com a camisa tricolor e reencontrar o bom futebol Na última temporada, em 2023, o atacante foi um dos principais destaques da equipe carioca na conquista inédita da Libertadores. Ele, inclusive, foi o artilheiro da competição com 13 gols e ganhou o prêmio de “Rei da América” no fim do ano. Assim, na decisão diante do Boca Juniors, abriu o placar e viu John Kennedy ser decisivo no triunfo por 2 a 1, no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, completou 84 gols com a camisa tricolor em duas temporadas, 44, em 2023, e 40, em 2024. Alçado a ídolo, conquistou a torcida com carisma e sua comemoração característica, o duplo L. (Lorenzo e Leonella, filhos do atleta). Artilheiro de um toque só, esbanjou bom posicionamento na área e personalidade, sobretudo na reta final do torneio continental.

Pior desempenho da carreira no futebol brasileiro O atacante encerrou 2024 com apenas 7 tentos, em 42 jogos, e muita dificuldade para ter regularidade e se encaixar no esquema do técnico Mano Menezes. Em março, sofreu uma entorse no joelho direito e desfalcou o time no Carioca. Essa, inclusive, foi a menor quantidade desde que chegou ao Brasil, visto que fez 24 gols em 2020 e 19 em 2021, ambos pelo Vasco. Na sequência, em julho, teve um sério problema no pé direito e ficou longe dos gramados por quase dois meses. Com isso, nesse período, o jogador ficou sem estufar as redes no período de cinco meses. Algo que só voltou a acontecer diante do Athletico-PR, no Maracanã, em confronto direto contra o rebaixamento.