Bournemouth x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe do sul busca permanecer na parte de cima da tabela, enquanto os visitantes londrinos tentam se distanciar da zona do rebaixamanto

Bournemouth e West Ham entram em campo nesta segunda-feira (16/12), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada da Premier League. O duelo será realizado no Vitality Stadium , no sul do país.

Na tabela, em suma, o Bournemouth ocupa a sétima posição, com 24 pontos. Já o West Ham, por outro lado, aparece na 14ª colocação, somando 18 pontos até o momento.