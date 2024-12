Benfica cede empate no último lance do jogo pelo Português

Fora de casa, benfiquistas vencem por 1 a 0 e estão dois pontos atrás do líder Sporting, mas com um jogo a menos. Esquenta a briga pelo título

O Benfica tropeçou neste domingo, 15/12 diante do AVS (Desportivo das Aves), na casa do rival, na Vila das Aves, no Estádio Multiuso, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Os benfiquistas venciam por 1 a 0, gol de Amdouni no primeiro tempo. Até que, no último ataque, aos 49 da etapa final, no abafa, o time da casa empatou com Devenish: 1 a 1.

O Benfica chegou a 32 pontos, ficando quatro atrás do líder Sporting, mas tem um jogo a menos do que os Leões. O Aves é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos, mas um ponto a mais do que os dois primeiros no Z3: Boavista e Arouca.