Atlético de Madrid vence a 11ª seguida e sobe na tabela do Espanhol

Com o 1 a 0 sobre o Getafe, diante de mais de 60 mil no Metropolitano, time Colchonero cola no líder Barcelona / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid segue sua fase fantástica na temporada. Neste domingo, 15/12, diante de um público de 60.169 torcedores que compareceram ao Metropolitano, os Colchoneros venceram o Getafe por 1 a 0. Sorloth marcou. Esta foi a sua 11ª vitória seguida, contando as três competições que o clube disputa: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions. Seis dos triunfos foram pelo Espanhol. A vitória levou o Atlético aos 38 pontos, ultrapassando o Real Madrid e dividindo a liderança provisoriamente com o Barcelona. Mas o gigante catalão ainda joga neste domingo, diante do Leganés. O Getafe tem 16 pontos. Assim, a agremiação da cidade da Grande Madri segue muito próxima da zona de rebaixamento.

Festa antes; e sem gol no 1º tempo O duelo teve um pré-jogo festivo, com o campeão de 2024 da MotoGP (a Fórmula 1 do motociclismo) Jorge Marín, torcedor colchonero, dando volta olímpica no Metropolitano com sua Ducati. Além disso, todos os torcedores ganharam gorro de Papai Noel (vermelho é uma das cores do clube), já que seria o último jogo em casa do Atlético antes do Natal. Mas, após o apito inicial, o Atlético, que vinha de dez vitórias seguidas, teve dificuldade para finalizar diante do forte ferrolho do Getafe. Assim, mesmo com 62% de posse e 6 a 1 nas finalizações, seus lances de grande perigo para o gol dos visitantes foram fora: Duas vezes Samuel Lino pegou mal cruzamentos na área e Ávarez cabeceou raspando uma bola. Assim, nada de gol no primeiro tempo.