Artur Jorge sobre proposta do Qatar: ‘Muito tentadora’

Ao desembarcar em Portugual, treinador campeão do Botafogo admite que clube catari fez oferta que pode atrair financeiramente / Crédito: Jogada 10

A presença de Artur Jorge no Botafogo pode se tornar, em breve, apenas uma boa lembrança. Afinal, o técnico que fez história no Glorioso conquistando a Libertadores e o Brasileiro de 2024 pode deixar o clube para trabalhar no Qatar. Ao desembarcar no Aeroporto Sá Carneiro, na bela cidade do Porto, em Portugal, o técnico declarou que a oferta do clube catari existe desde antes da semifinal da Libertadores. Entretanto, ele preferiu não se concentrar nesse assunto na ocasião porque priorizou a busca pelos troféus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As propostas são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas nunca me debrucei sobre elas porque queria ganhar títulos. Tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro”, disse.

A princípio, Artur Jorge descarta a possibilidade de retorno ao futebol de Portugal. “As probabilidades estão mais para fora (país estrangeiro)”, afirmou. Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025. No entanto, o Al-Rayyan já se mostrou disposto a pagar a multa prevista pela quebra de contrato. Portanto, dependendo do avanço da negociação, Artur Jorge poderá retornar com as malas para o país onde o Botafogo jogou a Intercontinental contra o Pachuca no Qatar.