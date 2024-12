Alario deve deixar o Inter após apenas cinco gols

Alario chegou com festa por parte da torcida do Inter. Afinal, vinha de seis temporadas na Bundesliga, onde anotou 60 gols no período. Sua principal fase foi no Bayer Leverkusen, quando fez 58 destes tentos. Com a chegada de Xabi Alonso como técnico do clube, porém, perdeu espaço.

No Colorado, nunca se firmou como titular. Ele tinha a forte concorrência de Enner Valencia e Borré para o ataque e se viu com pouquíssimo espaço no segundo semestre da temporada. Ao todo, foi titular apenas 15 vezes, entrando em outros 21 jogos. Marcou cinco gols com a camisa do Inter, que não deve atrapalhar sua saída. O Nacional (URU) surge como principal interessado no jogador de 32 anos.