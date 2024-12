Adriano se emociona em jogo de despedida

Um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e mundial, Adriano se despede oficialmente neste domingo (15). Dessa forma, Didico se emocionou. Vale lembrar que o duelo festivo será entre ídolos do Flamego e ídolos do futebol italiano. O Imperador, aliás, fez história tanto no Fla quanto na Inter de Milão.

“Para mim, o mais importante é ver essa família do futebol. A gente se conhece; Eu mesmo me emocionei e nem acreditei com tantos amigos. Deus sempre esteve presente em minha vida e com amigos de verdade. E isso, para mim, é tudo”, comentou Adriano.