Adriano se despede com gols em jogo festivo entre Flamengo e Amigos da Itália

Com direito a muita emoção, ex-atacante atua e marca pelos dois times em despedida; jogador ganha mensagem do pai com ajuda da IA

Oito anos depois de fazer sua última partida oficial como jogador, o eterno Imperador Adriano ganhou sua despedida do futebol. Neste domingo (15), no Maracanã, mais de 21 mil pessoas compareceram para ver o jogo festivo entre “Flamengo Legends” e “Amigos da Itália”, num evento recheado de ídolos, ex-craques e, claro, parentes do dono da festa. O Imperador, como não poderia deixar de ser, se despediu com gol pelos dois times na vitória do Fla por 4 a 3 – o último foi do craque, no lance que encerrou o duelo.

Homenagens e emoção

Antes da bola rolar, alguns momentos emocionantes para Adriano. Primeiro, com um bandeirão com seu rosto estendido pelos jogadores e por um dos torcedores símbolos do Flamengo. Depois, as entradas da avó e da mãe de Adriano, Donas Vanda e Rosilda, respectivamente. Dona Vanda deu o pontapé inicial, para aplausos dos torcedores.