Após um ano de empréstimo defendendo as cores do Mirassol, mas sem muitas oportunidades, o zagueiro Henri, do Palmeiras, tem negociação encaminhada com o CRB. Portanto, para fechar negócio com o Galo da Praia, deve rescindir contrato com o clube alviverde.

O acordo com o time alagoano tem duração de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada. Segundo o ge, apenas detalhes burocráticos, como assinatura do contrato e realização de exames, precisam ser resolvidos para oficializar o acordo.