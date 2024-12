Vaquinha da torcida do Corinthians ultrapassa R$ 30 milhões e se aproxima de salário anual de Memphis

O valor ainda é distante dos R$ 700 milhões, que é objetivo da campanha. Entretanto, com a quantia já arrecadada pela torcida, o Timão poderia fazer alguns investimentos no mercado ou já deixar umas contas pagas por um bom tempo.

A campanha de arrecadação da torcida do Corinthians completou 17 dias no ar e segue surpreendendo. Nesta sexta-feira (13), a vaquinha alcançou a marca de R$ 30 milhões doados para o pagamento do financiamento da Neo Química Arena.

Principal estrela do elenco, Memphis Depay poderia ter dez meses de salário quitado para 2025. Estima-se que holandês receba R$ 3 milhões por mês. Com isso, faltariam “apenas” R$ 6 milhões para que toda a próxima temporada do atacante já estivesse paga.

No momento, a média diária de doações é de aproximadamente R$ 1,7 milhões. Isso é exatamente o valor do salário do atacante Yuri Alberto, que prometeu ficar para 2025. A quantia arrecadada é o suficiente para pagamento de um valor mensal por dia.

Além disso, seria o suficiente para o Corinthians ir ao mercado em busca de reforços para a equipe. Os R$ 30 milhões são maiores que o valor de mercado do goleiro Mycael, do Athletico, destaque mesmo em meio ao rebaixamento do Furacão ou atacante paraguaio Alex Arce, por exemplo. De acordo com o site TransferMarket, a dupla custa 4 milhões de euros cada, o que dá cerca de R$ 25 milhões.