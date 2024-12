Santos não desiste de Gabigol e sonha com ‘cerejas do bolo’

Novamente na Série A após o título da Segundona na temporada, o presidente do Peixe está planejando grandes nomes para o elenco em 2025 / Crédito: Jogada 10

Após a conquista da Série B em 2024, o Santos está em busca de grandes nomes do futebol para o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Portanto, o clube não descartou um possível acordo com Gabigol, que deixou o Flamengo após cinco anos. “O Gabigol não é carta fora do baralho”, afirmou o presidente no programa Esporte por Esporte, da TV Santa Cecília.

Aliás, além da possível repatriação do jogador, o Peixe quer contar com atletas com mais visibilidade para tentar montar um elenco competitivo. Assim, o Alvinegro mostrou interesse em Tiquinho Soares, do Botafogo, e deve formalizar proposta nos próximos dias. O time da Vila também mostrou interesse por Dudu, ex-Palmeiras, que fechou com o Cruzeiro.